Van'da iş yerine baskın; 73 şişe kaçak içki bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Halılağa Mahallesi'nde bulunan iş yeri ve müştemilatına operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 73 şişe içki ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında ise işlem yapıldı.
Elle seçiyorlar! Corona virüs sonrası...Adana’da corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan tarihi Mısır Çarşısı ile bitişik olan Kasaplar Çarşısı faaliyetine devam ediyor. Satışların sürdüğü çarşıda, vatandaşlar ile tezgahlarda satış yapan esnafın sakatatları elleriyle seçmesi dikkat çekti.