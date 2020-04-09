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09.04.2020 - 10:11 |

Van'da iş yerine baskın; 73 şişe kaçak içki bulundu

Van'da polis ekiplerince iş yerine düzenlenen baskında, 73 şişe kaçak içki ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Halılağa Mahallesi'nde bulunan iş yeri ve müştemilatına operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 73 şişe içki ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında ise işlem yapıldı.

 

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