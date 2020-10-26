26.10.2020 - 09:40 | | DHA
Van'da, kamyondaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu
Van'ın Gevas ilçesinde, polis ekiplerince kamyonda narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 15 kilo 877 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Gevaş ilçesi uygulama noktasında durdurulan kamyonda arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile gerçekleştirilen aramada, 32 paket halinde 15 kilo 877 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan M.Ü. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.