Van'da, kamyondaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Gevaş ilçesi uygulama noktasında durdurulan kamyonda arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile gerçekleştirilen aramada, 32 paket halinde 15 kilo 877 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan M.Ü. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.