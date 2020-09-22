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22.09.2020 - 12:28 | | DHA

Van'da korona kurallarına uyulmayan toplu taşıma araçlarının sahiplerine 30 bin TL ceza

Van Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde koronavirüs kurallarına uyulmayan 74 toplu taşıma aracı için 30 bin TL cezai işlem uyguladı.

Van'da korona kurallarına uyulmayan toplu taşıma araçlarının sahiplerine 30 bin TL ceza

Koronavirüs vaka sayının giderek arttığı Van'da polis, jandarma ve belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı trafik, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta , Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri ile kırsalda Jandarma ekipleri günün belirli saatlerinde kurulan uygulama noktalarında denetimler yaptı.

Ekipler, M, V, H ve T plakalı araçlara yönelik durak dışı yolcu alma, kapasite üstü yolcu taşıma, maske ve hijyen denetimleri yaparak, 74 toplu ulaşım aracına koronavirüs kurallarına uyulmadığını belirledi. Araç sahiplerine yaklaşık 30 bin TL cezai işlem uygulandı. Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin bundan sonra da devam edileceği belirtildi.

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