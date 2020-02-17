Van'da okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi Van'da okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Van hava durumu bilgileri yayımlandı. Van için önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde...

VAN HAVA DURUMU

Pazartesi Kar Yağışlı -5°C 1°C

Salı Parçalı Bulutlu -6°C 2°C

Çarşamba Kar Yağışlı -7°C 3°C

Perşembe Çok Bulutlu -2°C 2°C

Cuma Çok Bulutlu -4°C 3°C

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da okullar tatil mi sorusu günün ilk ışıklarından araştırılmaya başladı. Fakat Van Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.