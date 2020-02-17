17.02.2020 - 07:07 |
Van'da okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi Van'da okullar tatil olacak mı?
Kar yağışına teslim olan Van, bugüne kadar en şiddetli kar yağışını yaşamaya devam ediyor. Van'da okuyan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki Van'da okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi Van'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Van hava durumu bilgileri yayımlandı. Van için önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde...
VAN HAVA DURUMU
Pazartesi Kar Yağışlı -5°C 1°C
Salı Parçalı Bulutlu -6°C 2°C
Çarşamba Kar Yağışlı -7°C 3°C
Perşembe Çok Bulutlu -2°C 2°C
Cuma Çok Bulutlu -4°C 3°C
VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Van'da okullar tatil mi sorusu günün ilk ışıklarından araştırılmaya başladı. Fakat Van Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.