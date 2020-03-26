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26.03.2020 - 10:22 | | AA

Van'da operasyon! Tam 5 kilo 972 gram metamfetamin

Van'Ä±n Ä°pekyolu ilÃ§esinde 5 kilo 972 gram metamfetamin ele geÃ§irildi.Â

Van'da operasyon! Tam 5 kilo 972 gram metamfetamin

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, uyuÅŸturucu ticareti, nakli veya depolanmasÄ± faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tenlere karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ValiÂ  Mithat Bey Mahallesi DefterdarlÄ±k caddesinde yaya gezen Ä°ran uyruklu J.M.H.J'yiÂ  ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurdu.

ÅžÃ¼phelinin yapÄ±lan Ã¼st aramasÄ±nda elindeki poÅŸette 3 saklama kabÄ±nda 3Â  kilo 585 gram, evinde yapÄ±lan aramada ise konsoldaki valiz iÃ§erisinde 2 paket 2Â  kilo 387 gram olmak Ã¼zere 5 kilo 972 gram metamfetamin ile hassas terazi bulundu.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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Bakan Akar talimat verdi! Günlük üretim 500 bine çÄ±karÄ±ldÄ±Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar'Ä±n talimatÄ± üzerine BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hÄ±z verildi. Üretim miktarlarÄ± iki kat artÄ±rÄ±lan tesislerde günlük bez maske imalatÄ± 400-500 bin seviyesine çÄ±karÄ±lÄ±rken, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin yanÄ± sÄ±ra halkÄ±n talebini de karÅŸÄ±layacak ÅŸekilde devam ettiÄŸi belirtildi.
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