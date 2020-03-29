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29.03.2020 - 10:58 | | DHA

Van'da otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı!

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Van'da otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği 'Bozo'nun da kullanıldığı aramada, aracın ön bölümüne zulalanmış 12 paket halinde 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İ.P. gözaltına alındı.

 

 

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