MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Van'da PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama
ABONE OL
10.10.2020 - 10:11 | | AA

Van'da PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama

Van'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n basÄ±n ve kÃ¼ltÃ¼r yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten kiÅŸilere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 ÅŸÃ¼pheliden 4'Ã¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â

Van'da PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 6 Ekim gÃ¼nÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n basÄ±n ve kÃ¼ltÃ¼r yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirlenen ÅŸÃ¼pheliler ile basÄ±n kÃ¼ltÃ¼r ofisi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bir iÅŸ yerine operasyon dÃ¼zenledi. DÃ¼zenlenen operasyonda, 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken,Â ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼stlerinde, iÅŸ yeri ve adreslerinde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi.Â 

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden A.B., N.S., Åž.A., ve C.U., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemeceÂ tutuklanÄ±rken,Â diÄŸer 2 ÅŸÃ¼pheli Åž.E., ve F.Ã‡., ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

Adana'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±Adana'da kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, pusu kurup, restorandan çÄ±kan Volkan T.'ye tabanca ve pompalÄ± av tüfeÄŸiyle ateÅŸ açtÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da Volkan T. aÄŸÄ±r, restoranda müzisyen olarak çalÄ±ÅŸan Osman S. hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. SaldÄ±rganlar ise olay yerinden kaçtÄ±
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Güzellik merkezi iÅŸletmecisine zorla senet imzalatmÄ±ÅŸlardÄ±... TutuklandÄ±lar

GÃ¼zellik merkezi iÅŸletmecisine zorla senet imzalatmÄ±ÅŸlardÄ±... TutuklandÄ±lar

Milyonlarca kiÅŸiyi ilgilendiriyor! MaaÅŸ ödemesi, 10 yÄ±l boyuncaâ€¦

Milyonlarca kiÅŸiyi ilgilendiriyor! MaaÅŸ Ã¶demesi, 10 yÄ±l boyuncaâ€¦

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

KoronavirÃ¼s kabusu devam ediyor! Son durum...

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpÄ±ÅŸtÄ±: 1 yaralÄ±

Otomobil ile elektrikli bisiklet Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 yaralÄ±

SÄ±radaki Haber