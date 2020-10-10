Van'da PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 6 Ekim gÃ¼nÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n basÄ±n ve kÃ¼ltÃ¼r yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirlenen ÅŸÃ¼pheliler ile basÄ±n kÃ¼ltÃ¼r ofisi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bir iÅŸ yerine operasyon dÃ¼zenledi. DÃ¼zenlenen operasyonda, 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken,Â ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼stlerinde, iÅŸ yeri ve adreslerinde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi.Â

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden A.B., N.S., Åž.A., ve C.U., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemeceÂ tutuklanÄ±rken,Â diÄŸer 2 ÅŸÃ¼pheli Åž.E., ve F.Ã‡., ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â