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04.06.2020 - 18:24 | | DHA

Van'da terör örgütü PKK'ya darbe

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait makinalı tüfek, el dürbünü, lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da terör örgütü PKK'ya darbe

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Güroluk Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, plastik bidon içerisinde toprağa gömülmüş 1 makinalı tüfek, 1 gündüz el dürbünü, 1 lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. 

 

Beştepe'de Libya zirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz" dedi. Sarrac ise yaptığı açıklamada, "Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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