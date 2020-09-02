MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van’da uyuşturucu operasyonu! Değeri 390 bin TL
ABONE OL
02.09.2020 - 09:09 | | İHA

Van’da uyuşturucu operasyonu! Değeri 390 bin TL

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri 390 bin TL olan 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’da uyuşturucu operasyonu! Değeri 390 bin TL

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 25 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön cam ızgarasının sağ alt köşesinde bulunan boşluklara zulalanmış vaziyette 3 paket halinde yaklaşık piyasa değeri 390 bin TL olan toplam 3 kilo 51 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.P., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

 

 

Milliyet'te Gündem (2 Eylül 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İdlib’de koronavirüsle mücadele

İdlib’de koronavirüsle mücadele

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

İçişleri duyurdu! Sayı 144'e yükseldi

İçişleri duyurdu! Sayı 144'e yükseldi

Sıradaki Haber