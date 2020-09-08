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08.09.2020 - 09:28 | | DHA

Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nca, Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel görev alıyor.

1040 personelle dev operasyon başladı
1040 personelle dev operasyon başladı
1040 personelle dev operasyon başladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 kişilik personel görev alıyor.

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 işbirlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Vanda Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı

Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldıSon dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nca, Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel görev alıyor.
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