25.05.2020 - 09:09 | | İHA
Van'daki çığ faciasında kar altında kalan araçlar 4,5 ay sonra ortaya çıktı!
Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat’ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı.
Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.
Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.
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