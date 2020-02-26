MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor
ABONE OL
26.02.2020 - 11:29 | | AA

Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerdeki depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Başkale'de 9 kişinin öldüğü depremin ardından Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek, Özpınar ve Güvendik mahallelerinde kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

AFAD, Türk Kızılay, Van Büyükşehir ve Başkale belediyelerince bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin, görevliler tarafından vatandaşlara dağıtıldığı bildirilen açıklamada, deprem bölgesinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden bir komisyonun hasar tespit çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmaları tamamlanan Kaşkol Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

Gelenler Mahallesi'nde de tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımıza şu ana kadar 40 bin kişilik yemek dağıtılmıştır. Bölgeye hayvanların barınması için 829 çadır sevk edilmiştir. Telef olan hayvanlar da hijyen kurallarına uygun bir şekilde gömülmektedir. Bölgede şu anda 92 UMKE personeli, 8 doktor, 18 UMKE aracı hizmet vermektedir. Yine deprem bölgesinde 370 jandarma personeli ve kadın astsubaylar çadırlarda bulunan aileleri ziyaret edip psikososyal destek çalışmalarını sürdürmektedir."

Depremde yaralanan ve Başkale Devlet Hastanesinde tedavi gören 38 kişinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, Van'da tedavisi süren yaralıların da psikososyal destek gördükleri aktarıldı.

Vandaki depremzedelerin yaraları sarılıyor

Vandaki depremzedelerin yaraları sarılıyor

    Adnan Oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendiAndan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

    Son dakika haberi... Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber