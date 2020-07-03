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03.07.2020 - 20:59 | | DHA

Van'daki tekne faciasında flaş gelişme: 4'e yükseldi

Van'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 55- 60 kaçak göçmenin bulunduğu batan tekne ile ilgili adliyeye çıkarılan 6 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişinin ise gözaltı süreleri uzatıldı. Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 4'e yükseldi.

Van'daki tekne faciasında flaş gelişme: 4'e yükseldi

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölüne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaşın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile 55-60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları ise günlerdir sürüyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cesedi, gölden çıkarılırken, yaşanan olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Dün mahkemeye çıkarılan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BATAN TEKNE İLE İLGİLİ 1 TUTUKLAMA DAHA

Bugün sabah saatlerinde ise jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, mahalle muhtarı Faysal Akbaş ise adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı. 2 kişinin gözaltı süreleri uzatılırken, 2 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 4'e yükseldi.

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