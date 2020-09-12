Van’dan acı haber: 3 şehit

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, biri yüzbaşı üç askerin şehit olduğunu, bir yarbayın da yaralandığını bildirdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir jandarma yüzbaşımız ile iki jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, bir jandarma yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin Başımız sağ olsun” denildi.

3 ilde şehit ateşi

Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top’un (38) acı haberi Samsun’un Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi’nde yaşayan babası Şevket ve annesi Mevlüde Top’a ulaştırıldı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve iki çocuk babası olan şehidin ailesinin Van’da yaşadığı belirtildi.

Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın (29) acı haberi de memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki ailesine yetkililerce verildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçar’ın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Uçar’ın yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine geldi.

Uzman Çavuş Yusuf Uyar’ın (30) şehit olduğu haberi de Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Evli ve 1 çocuk babası şehidin 4 kardeşinden 1’inin uzman çavuş, 1’inin de sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi. “Vatan sağ olsun” diyen Baba Sabri Uyar, “Kurban Bayramı’nda buradaydı. Bayramda kurbanını kesti. 20 gün kadar izin kullandı. Dün akşam da telefonla görüştük. Vatanım için canımı veririm. Benim 2 çocuğum daha asker. Oğlumun kanını yerde bıraktırmam” dedi.

Yıldırım-11 Herekol Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 1003 personelin katılımıya Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi. Operasyonda, Siirt Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 56 operasyonel timde 1003 personelin görev aldığı kaydedildi. 13 Temmuz’da başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) operasyonlarında bugüne kadar 54 terörist etkisiz hale getirildi.