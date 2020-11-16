VanikÃ¶y Camii tarihi nedir, kim yaptÄ±, kaÃ§ yÄ±llÄ±k VanikÃ¶y Camii nerede, yangÄ±nÄ±n nedeni ne

VanikÃ¶y Camii, Vani Mehmet Efendi tarafÄ±ndan PadiÅŸah IV. Mehmed'in verdiÄŸi arazi Ã¼zerine yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â AhÅŸap karkas camiidir. Tek ÅŸerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuÅŸ ve betonermedir. Deniz tarafÄ±ndan bir duvar Ã§eÅŸmesi bulunan caminin koru tarafÄ± yÃ¼ksek sÃ¼tunlarla sundurma ÅŸeklinde inÅŸa edilmiÅŸtir.ÂSon dakika haberleri arasÄ±nda yer alan VanikÃ¶y Camii'nde Ã§Ä±kan yangÄ±n vatandaÅŸlarÄ± meraklandÄ±rdÄ±. VanikÃ¶y Camii'nde neden yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ± sorusuna cevap arayanlar, Caminin imamÄ± kim Ã¶ÄŸrenmek istiyor. AynÄ± zamanda VanikÃ¶y Camii nerede, kim yaptÄ±? sorularÄ± da araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸte konuya iliÅŸkin merak edilenler...

VANÄ°KÃ–Y CAMÄ°Ä° NEREDE?

VanikÃ¶y Camii, Ä°stanbul'un ÃœskÃ¼dar ilÃ§esi, Kandilli Mahallesi, VanikÃ¶y Caddesi Ã¼zerinde yer alan, OsmanlÄ± DÃ¶nemi'nden kalma tarihi bir camidir.

VANÄ°KÃ–Y CAMÄ°Ä° Ä°MAMI KÄ°M?

VanikÃ¶y Camii'nin imamÄ± Mustafa CoÅŸkun'dur. Caminin imamÄ± CoÅŸkun, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n camide olduÄŸunu zannederek sinir krizi geÃ§irdi.

VANÄ°KÃ–Y CAMÄ°Ä°'NDE NEDEN YANGIN Ã‡IKTI, KÄ°M YAPTI?

VanikÃ¶y Camii'de Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n nedeni henÃ¼z belirlenmedi. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebebi aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda haberimizin iÃ§eriÄŸinde yer vereceÄŸiz.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yanan tarihi VanikÃ¶y Camii paylaÅŸÄ±mÄ±

ErdoÄŸan, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, bugÃ¼n, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n sembollerinden tarihi VanikÃ¶y Camii'nde Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n herkesi derinden Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Camimizi inÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼rede yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k tarihi dokusuna ve aslÄ±na uygun ÅŸekilde yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rarak gelecek nesillere miras bÄ±rakacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸte yanan VanikÃ¶y Camii'nin son hali! Sadece minaresi kaldÄ±





ÃœskÃ¼dar'da bulunan tarihi VanikÃ¶y Camii'de dÃ¼n yangÄ±n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Yanarak kullanÄ±lmaz hale gelen caminin yangÄ±ndan sonraki durumu havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. BugÃ¼nse itfaiye ekipleri VanikÃ¶y Camii'ne gelerek inceleme yaptÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, oluÅŸturduÄŸu tahribat da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.