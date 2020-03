Vapurlar yetim kaldı

İstanbul Şehir Hatları vapurlarının unutulmaz seyyar satıcısı Burhan Demircan (71) yaşamını yitirdi. ‘Burhan Pazarlama’ olarak tanınan Demircan karaciğer kanserine yenik düştü. Demircan, dün İstanbul Ataşehir’de son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul vapurlarının en renkli siması Burhan Demircan, akıcı Türkçesi, zeki esprileri, “firma” yaklaşımıyla seyyar satıcılığı “pazarlamacılık” düzeyine çıkardı. Demircan çocuk yaşta, vapurlarda, kahvehanelerde gazete ve simit satmaya başladı.

Vapurda öğrendi

Burhan Demircan ürün garantisi ve yıllarca istikrarlı çalışması sebebiyle İstanbul Şehir Hatları vapurlarının en ünlü seyyar satıcısı oldu. 1992’de Kanal Market’te çalıştı ve ilk televizyon satıcılığını yaptı. Kanal satıldıktan sonra kendi dükkânını açtı. Ancak dükkân işi uzun soluklu olmadı ve vapurlara döndü. Bazı üniversitelerde pazarlama hakkında konferanslar verdi.

Demircan, Şehir Hatları’nda seyyar satıcılara getirilen yasak sonrası, “Hayatı vapurda öğrendim. İnsanlarla iletişimde olmadan yaşayamam. Madem böyle bir yasak var, o zaman bana büyük bir mağazada iş versinler. Bir mikrofonla oradaki müşterilere hitap etmemi sağlarlarsa, satamadıkları ürünleri bile satarım” demişti.

TRT, Burhan Demircan’ı görüntülemişti.

Aile dramı

Burhan Demircan, işportacılığa nasıl başladığını 1978 yılında TRT’ye şöyle anlatmıştı: “Şehir Hatları vapurunda satış yapmaya 7 yaşında başladım. ‘Karakedi Gazetesi’ satıyordum. Bu bir aile dramıdır. Babamın eve bakmaması nedeniyle gazete satarak hayatımı kazanmaya başladım. Hatta bir ara Almanya’ya gidip satıcılık yaptım. Vapurda halk bana alıştı. Bir malı alırken güvenerek alıyorlar. Çünkü yarın yine vapurda göreceklerinden eminler. Benim gemim Beyoğlu’nun en lüks mağazalarından daha iyi. İşportacılık ayıp değildir.”

Böyle satıyordu

Burhan Demircan vapurlarda yolculara şöyle sesleniyordu: “Ey vatandaş! Bak bu dikiş sepetinde her boy iğne, iğneye iplik geçirme aparatı bile var. Çiçek sepeti, ambalajıyla her eve gerçek bir hediye. Çantada, cüzdanda her yerde cebinde. Bitmedi, yanında kırılmaz tarak, bir de nane şekeri hem taze hem de keskin bir lezzette ambalajlı olarak... Bir de altı renk kuru boya, çocuğun sevinsin, defteri renklensin doya doya... Tamam birader acele etme sana da geliyorum, önce hanımlar istedi, ancak yetişiyorum.”

Şehir Hatları’ndan taziye mesajı

Burhan Demircan’ın yıllarca vapurlarında seyyar satıcılık yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: “Şehir Hatları vapurlarımızın bir dönem renkli isimlerinden olan Burhan Demircan’ın (Burhan Pazarlama) vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”