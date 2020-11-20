Vapurlarda yeni uygulama! Egzersiz başladı

Pazartesi günleri 08.45 Beşiktaş-Kadıköy seferinde başlayan egzersizler, hattaki 10.15 seferiyle son buluyor. Çarşamba günleri de 09.00 Üsküdar-Eminönü seferiyle başlayan egzersizler, hattaki 11.05 seferiyle tamamlanıyor. Etkinliğin önümüzdeki günlerde başka hatlarda da uygulanması hedefleniyor.

Spor İstanbul’un deneyimli spor eğitmenleri yolculara, koltuklarından kalkmadan, boyun, omuz ve sırt kaslarını çalıştırıp, esnetecek ve gevşetecek egzersizleri gösteriyor. Yolcuların büyük çoğunluğunun eşlik ettiği egzersiz programları yaklaşık 15 dakika sürüyor. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak, oturarak yapılan egzersizler, nabzı yükseltmiyor ve terletmiyor. Spor eğitmenleri ayrıca egzersizlerin omurga ve kas sağlığı üzerindeki olumlu katkısını anlatıyor.

Spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirip, toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Sporu geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Yeni dönemde insanların spora gittiği değil sporun insanlara gittiği ortamları arttırmak istiyoruz. Online evde egzersizler, sabah sporları ve vapurda egzersiz buna örnek. Dolasıyla Şehir Hatları ile yaptığımız bu çalışma beni en çok heyecanlandıran etkinliklerimizden bir tanesi” dedi. İstanbul’daki 60’ı aşkın park, meydan ve bahçede açık havada, eğitmenlerle sabah sporu desteği verdiklerini anlatan Onur, “Bunu çeşitlendirmek ve sayıyı artırmak istiyoruz” diye konuştu.

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, projenin başlamadan önce pilot uygulamalarla test edildiğini belirterek, “Bu denemelerde yolcularımızın yüksek katılımı bizi cesaretlendirdi ve heyecanlandırdı” dedi. Sporun sayısız yararı bulunduğunu vurgulayan Dedetaş, “Maalesef günlük koşturma sırasında sporu ihmal ediyoruz. Bu etkinlikle amacımız yolcularımıza öncelikle sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmak. Evlerinde ya da işyerlerinde kısa zamanda yapabilecekleri kolay egzersizleri göstermek” dedi.