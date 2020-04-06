Varlık ve Zaman adlı eserin yazarı ve Dil Varlığın Evidir sözünün sahibi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Varlık ve Zaman adlı eserin yazarı ve Dil Varlığın Evidir sözünün sahibi kimdir?



Martin Heidegger





