Vatan Şaşmaz kimdir, kaç doğumlu? Vatan Şaşmaz neden öldü?

Vatan Şaşmaz ölümünün 3. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Vatan Şaşmaz'ın ölümü hakkında bilgi almak isteyenler ise Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kimdir, kaç yaşındaydı? sorularına cevap arıyor. İşte Vatan Şaşmaz hakkında merak edilenler...Vatan Şaşmaz ölümünün 3. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Vatan Şaşmaz'ın ölümü hakkında bilgi almak isteyenler ise Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kimdir, kaç yaşındaydı? sorularına cevap arıyor. İşte Vatan Şaşmaz hakkında merak edilenler...



VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?



8 Ocak 1975 tarihinde İstanbul Fatih'de doğmuştur. Oyuncu, sunucu ve yazardır. 27 Ağustos 2017 yılında hayatını kaybetmiştir.



VATAN ŞAŞMAZ NEDEN ÖLDÜ?



27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü.



VATAN ŞAŞMAZ'IN HAYATI



Aslen Çanakkale Bigalı'dır. İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verilmiştir.[5] Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte atv'de sabah programları sunmuştur. Daha sonra yine atv'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.



VATAN ŞAŞMAZ DİZİLERİ - FİLMLERİ



Filmografi



TV Dizileri



2002-2005 Çocuklar Duymasın

2004 Çocuklar Ne Olacak

2004-2009 Avrupa Yakası

2005 Çılgın Yuva

2005 Belalı Baldız

2006 Aynı Çatı Altında

2007 Dudaktan Kalbe

2008 Yalancı Romantik

2009 Kandıramazsın Beni

2009 Zordur Almak Bizden Kızı

2010 Çocuklar Duymasın

2014 Galip Derviş

2017 Çocuklar Duymasın Engin Yardımcı Karakter