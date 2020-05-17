Vatandaş, kolluk kuvvetlerinde en çok görevi kötüye kullanmadan şikayetçi

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, vatandaşlar ile kurumlar, herhangi bir kolluk görevlisiyle ilgili şikayet ya da ihbarlarını, dilekçeyle valilik ve kaymakamlıklara ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) "cimer.gov.tr" ve komisyonun "kollukgozetim.gov.tr" internet sitelerinden ulaştırıyor.

Kolluk görevlileriyle ilgili tüm şikayet ve ihbarlar, 2016'da yayımlanan Kanun'la kurulan ve ilk toplantısını 20 Eylül 2019'da yapan Kolluk Gözetim Komisyonunun merkezi kayıt sisteminde toplanıyor.

Başvuruları inceleyip değerlendiren komisyon, daha sonra hakkında şikayet bulunan personele ceza verilip verilmeyeceğini kararlaştırıyor.

Komisyon, kolluk şikayet sistemine ilişkin yürütülen iş ve işlemlerde uzmanlaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, 15 Mayıs itibarıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline ilişkin yapılan başvuru sayısı 10 bin 914 olarak kayıtlara geçti. Bunların 10 bin 230'u şikayet ve 267'si ihbar olarak sisteme düşerken 417'siyle ilgili başvuru tipi seçilmediği belirlendi.

VATANDAŞ EN ÇOK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADAN ŞİKAYETÇİ

En çok başvuru 3 bin 701 ile İstanbul, 949 ile İzmir ve 498 ile Bursa'dan, en az başvuru ise Adıyaman, Bayburt ve Bingöl'den yapıldı.

Başvurularda, 589 ile görevi kötüye kullanma, 386 ile görevi ihmal, 222 ile mesleğe yakışmayan davranışta bulunma, 215 ile hakaret, 206 ile personelin hitap ve davranışındaki olumsuzluklar ve 200 ile örgütsel faaliyetler çerçevesinde işlenen suçlar öne çıktı.

Kasten yaralamayla ilgili 126, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılmasıyla ilgili 60, suç işleme amacıyla örgüt kurmayla ilgili 8 ve öldürmeyle ilgili bir şikayet başvurusu yapıldı.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 10 bin 526, Jandarma Genel Komutanlığının 1525, Sahil Güvenlik Komutanlığının 36 ve hangi birimin personeli olduğu belirtilmeyen 247 olmak üzere toplam 12 bin 334 personel hakkında işlem başlatıldı ya da başlatılacak.

SUÇLU GÖRÜLEN PERSONEL HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIYOR

Personelden 83'ü hakkında soruşturma izni verilmesi, 425'i hakkında soruşturma izni verilmemesi, 18'i hakkında kısmen soruşturma izni verilmesi, 676'sı hakkında işleme konulmama, 1460'ı hakkında işlemden kaldırma, 21'i hakkında ön incelemeye gerek olmadığı, 309'u hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığı, 2'si hakkında takipsizlik, 128'i hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken 314 personel hakkında ise henüz kararlar sisteme işlenmedi.

Hakkında işlem başlatılan personelden 13'üne devlet memurluğundan çıkarma, 240'ına aylıktan kesme, 27'sine kademe ilerlemesinin durdurulması, 172'sine uyarı, 245'ine kınama, 42'sine görevden uzaklaştırma ve 52'sine disiplin cezası verildi.

Şikayet edilen ya da ihbarda bulunulan 8 bin 107 personelle ilgili henüz bir karar verilmedi.