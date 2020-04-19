Vatandaşa online Kovid-19 testi

Uygulamada online Kovid-19 testi de yapılabiliyor. Vatandaşlara bu kapsamda, “Yeni başlayan 38 derece üzeri ateş, yeni başlayan kuru öksürük, yeni başlayan nefes darlığı, yeni başlayan tat, koku kaybı” varsa bunlardan birini işaretlemesi isteniyor. Vatandaşlar belirli aralıklarla Kovid-19 testini tekrarlayabiliyor. Sorulara verilecek yanıtlar kapsamında kişiler en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Aile takibi

Uygulama üzerinden aile bireylerinin takibi de yapılabiliyor. Özellikle tek başına yaşayan yaşlı bir aile bireyinin riskli bir durumla, yada riskli bir bölgeye girmeden önce takibi gerçekleştirilebiliyor ve önlem alınabiliyor. Bu özelliği kullanabilmek için kişilerin de izin verilmesi halinde uygulamada yer alan “Ailem” sekmesine eklenmesi yeterli oluyor. Kişinin konum servislerine izin vermesiyle birlikte, uygulama kişileri riskli bölgelere yaklaştığında uyarıyor. Kullanıcı, anlık olarak harita üzerinden yaklaşmaması gereken alanları görebiliyor. Bu kapsamda kullanıcılara, “Evde izolasyonun düşük-yüksek olduğu bölgedesiniz”, “Orta-yüksek riskli bölgedesiniz” “Enfekte yoğunluğun orta-yüksek olduğu bölgedesiniz” gibi uyarılar yapılarak, bu bölgelerden uzaklaşmaları isteniyor. Uygulama ile harita üzerinde yaşadığı bölgenin risk haritasını görebilen vatandaşlar, enfekte yoğunluğunun olduğu bölgeleri, riskli bölgeleri ve evde izolasyonun olduğu bölgeleri inceleyerek bulundukları alandaki hastalığın yoğunluğunu öğrenebiliyor.

Vatandaşları riskten koruyan uygulamada yeni özellikler de hizmete sunulacak. Bu kapsamda bakanlık, uygulamada geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesini sağlayacak. Kovid-19 hakkında faydalı bilgilerle vatandaşlar anlık uyarılarla bilgilendirilecek ve psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.