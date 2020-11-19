Vatandaşın kafası karışık

Cuma gününden uygulanmaya başlanacak yeni tedbirler konusunda da kafalar karışık. Virüs kadar işsiz kalmaktan da korktuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmak zorunda oldukları için kimi zaman koronavirüsü ikinci plana attıklarını söylüyor. Bugüne kadar alınan tedbirlerin bazıları ise uygulamaya geçmiyor. Yaşadıkları sıkıntıları Milliyet’e anlattılar....

‘Biz gece zaten evdeyiz’

Çay ocağı işletmecisi İlhan Kaya (28): İş yerimde tüm önlemleri aldım. Hijyen kurallarını yerine getirerek tüm malzemeleri temizliyorum. Fakat Sultanbeyli’den Kartal’a iş yerime minibüs ile geldiğim için koronavirüse karşı savunmasız görüyorum kendimi. Sokağa çıkma yasağının sadece hafta sonu gece olmasının virüsün hızını durduracağını da sanmıyorum. Çünkü zaten gece hayatı sadece gelir seviyesi yüksek insanların ulaşabildiği bir amaç. Biz o saatlerde evde olduğumuz için yasağın etkisini hissetmeyeceğiz. Yasakların ilan edilmesinde geç kalındığını ve yetersiz kalındığını düşünüyorum. Yeni devraldığım işyerinin giderlerini karşılamak için çalışmak zorunda olduğum için işe mutlaka geleceğim.

‘Kredilerimiz var’

Spor mağazası işletmecisi Serkan Albayrak (38): Ben de korona geçirdim ve 20 gün sonra işime dönmek zorunda kaldım. Altını ekonomik önlemlerle dolduramadığınız hiçbir önlem sokağa çıkmayı cazip hale getirmez. Ödememiz gereken krediler ve vergiler var. Personelimizin de işe gelmesi gerekiyor. Hafta sonu yasaklarının bizi etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yani iş veren olarak maddi alt yapısı oluşturulmayan yasakların vatandaş için çekici olmayacağını görüyorum. Zaten dışarıdan yemek yemeyen biri bu kısıtlamaların yeterli olmayacağını düşünüyorum.

‘Çalışana yasak yok’

Şirket çalışanı Vildan Elmaskaya(31): Bir çalışan olarak bize yasak gelmediğini görüyorum. Zaten mümkün olduğunca çalışmak ve para kazanmak isterim. Eşim virüs nedeniyle işini kaybetti ve yeni bir başlangıç yapmamız için sadece benim maaşıma kaldık. İşe minibüsle geldiğim için toplu taşımalarda yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirteyim. Minibüslerde kurallara uyulmadığını görüyorum ve tedirgin oluyorum. Hafta sonu uygulanan yasağı da anlayamadım. 5 kişilik bir ailede farklı yaş gruplarından insanlar olduğunu var sayarsak, kimin hangi saate çıkabileceğini kimin birlikte çıkabileceğini anlamak zor oldu. Sigorta primlerimizin yarım yatması koronavirüs kadar ilgilendiriyor beni. Bence tüm haklarımız verilerek çalışanları da kapsayan bir kısıtlama gerekiyor.

Emekli Serbest Muhasebeci Mehmet Yılmaz (62): Bu yasakların uygulanması için çok geç kalındı. Tüm ülkenin vardiyalı çalışma sistemine geçmesi gerekli. Toplu taşıma ile işe gelenler için risk devam ediyor. Müşterilerimin iş yerleri açık ve ben de onlarla ilgilenmek zorundayım. Belli saatlerde uygulanacak geçici yasaklar yerine kalıcı ve daha etkili sokak yasakları gelirse belki virüsle mücadele edilir.

‘Sorun toplu taşımada’

Yönetici Asistanı Meltem Bozoğlu (32): Eşim berber ve işleri hiç iyi değil. Bazen siftah yapamıyor bu nedenle ben çalışmak zorundayım. Cumartesi Pazar günlerinin gecesini kapsayan bir yasağın bizi etkileyeceğini sanmıyorum. Evet virüsten korunmak için evde kalmak zorundayım. Ama çalışamamaktan korkuyorum. İşe gelmek için bineceğim taşıma araçlarında kalabalık beni şimdiden düşünüyor. Her sabah 2-3 saat aralığında erimesi gereken kalabalık şimdi 1 saatte eriyecek. En büyük sorun toplu taşımadaki kalabalık.

‘Komple kapanmalı’

Eczacı Caner Gülşen (46): Sabah 9’da açmamız gereken eczaneyi hafta sonu geç açacağız. Hata sonu uygulanan yasağın akşam bölümü bizi ilgilendirmiyor ama açılış 11’i bulacağı için ilaç alacakları etkileyecektir. Ayrıca o saatlerde toplu taşımalarda da yoğunluk olacağını düşünüyorum. İnsanlar ihtiyaçlarını akşam 20’ye kadar edinmek zorunda olacağı için gereksiz bir yığılma da meydana gelebilir. Komple bir kapatmanın daha iyi olacağını düşünüyorum.

‘Okulu bırakabiliriz’

Üniversite Öğrencisi Jale Özdoğan (22): Yasaklar o kadar karmaşık biz öğrenciler neye kafa yoracağımızı bilemiyoruz. Şimdi hangi yasak hangi saatte diye düşünmeye başladık. Çoğumuz zaten yasaklar yüzünden ya okulu bıraktık ya da bırakma evresine geldik. Çünkü verimli bir eğitim alamıyoruz ve bütün bunların yanı sıra hepimizin eve kapandığı yani mecburi karantina döneminde geleceğimizi düşünüyoruz. Bu psikolojik etkiyi atlatamadan kısmı sokak yasağının anlamsız olacağını düşünüyorum. Gençler olarak yeterince sosyalleşememek bizleri depresif bir ruh haline sokuyor.

‘Hayat devam edecek’

Üniversite Öğrencisi Emre Sertdemir (23): Kısıtlamalardan daha çok kısıtlamaların açıklanma şeklini konuşuyoruz, çünkü kafa karıştırıcı şekilde açıklanıyor. Açık ve net şekilde açıklanması gerekirken gereksiz detaylar ile kafa karışıklığına sebep olunuyor. Avrupa ülkelerinde gördüğümüz kısıtlamalar şeklindeki uygulamaların işe yaracağını sanmıyorum. Çünkü hayat devam edecek. Vaka sayılarına etki edecek bir kısıtlama olmadığını düşünüyorum. Eğitim yılımız zaten bitti. Uzaktan eğitim pek verimli olmadığı için geleceğimizden tedirginiz. .

Vali Yerlikaya denetimde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da semt pazarlarında uygulanmaya başlanan “Esnaf İçin HES Kodu Uygulamasını” Bakırköy’deki Yeşilköy Çarşamba Pazarı’nda denetledi. İstanbul’da 462 semt pazarı bulunduğunu söyleyen Yerlikaya, “Gelin 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Dün çıkan genelge kurallarına harfiyen uyalım. Bundan daha ileri sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım” dedi.