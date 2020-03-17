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17.03.2020 - 15:07 | | İHA

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

 Son günlerde Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında, toplu halde namaz kılınmaması uyarısına Kayserili vatandaşlar duyarlı yaklaştı.

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

Türkiye’de Corona virüs vakalarının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın toplu alanlarda bulunmama uyarılarına Diyanet İşleri Başkanlığı da destek oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilere yapılan uyarılarda, vakit ve Cuma namazlarının cemaat halinde kılınmaması ve bireysel olarak vatandaşların evde kılması gerektiği belirtildi.

Uyarılardan habersiz olarak camiye gelen vatandaşlar, müezzinin namaz öncesinde durumu anlatmasının ardından, bundan sonra evlerinde namaz kılacaklarını söyleyerek namaz kılarken aralarına 1’er metre boşluk bırakarak ibadetlerini etti. Öğle namazından çıkan Mustafa Elbir, "Çarşıda işim vardı, geldim. Namaz kılınacak yer camidir. Camiye girdim. Bugünden sonra evimizde kılacağız" dedi.

Yine camiye namaz kılmaya gelen Ali Tayfur ise, “Allah vatanımızı, milletimizi bu hastalıktan bu beladan inşallah bir an önce kurtarır. Camilerde kılmak daha güzel daha etkileyicidir. Yasak ama insan yine de geliyor, duramıyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

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