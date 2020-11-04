MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı
ABONE OL
04.11.2020 - 11:33 | | İHA

Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı

Hakkında arama kaydı bulunan dolandırıcı üzerinde 15 farklı bankaya ait kredi kartı ve sahte kimliklerle Gümüşhane’de yakalandı.

Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı önceki gece yarısı İkisu yol kontrol ve arama noktasında yaptığı kimlik sorgusunda Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince “Dolandırıcılık” suçundan arama kaydı bulunan İ.Ç isimli şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 15 farklı bankaya ait bankamatik ve kredi kartı, 1 adet İ.Ç adına sahte Başbakanlık kimlik kartı ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş 5 adet kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport ele geçirildi. Şüpheli İ.Ç isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Bira kutusuyla motosiklet kullanan sürücüye, para cezasıAntalya'da kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan, sonrasında ise bira kutusuyla motosiklette görüntülenen Abdulrıza I.'ya, 2 bin 605 TL para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var

Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı

Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı

Sıradaki Haber