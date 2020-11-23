Vatandaşta endişe arttı

Her ne kadar bireysel önlemlerin önemi çok büyükse de son haftalarda toplumda giderek artan bir kötümserlik duygusu hakimdi ve vatandaşların büyük kısmı devletin genel önlemler almasını bekliyordu, istiyordu. Büyük çoğunluk toplu taşıma kullanmak ve hastaneye gitmekten büyük endişe duyuyor, kaçınılmaz bir ihtiyaç olmasına rağmen markete gitmek bile endişe kaynağı.

Uzun süredir araştırmalarımızda tespit ettiğimiz merkezi tedbir alınması beklentisine dair ilk adımlar geçen hafta atıldı. Bahar aylarındaki kadar sıkı olmasa bile yeni önlemler hayatımıza girdi.

Henüz 10.00-13.00 saatleri arasına indirilmiş haline dair bir ölçüm yapmadık ama 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri arası haricine kısıtlama getirilmesine destek büyük, her üç kişiden ikisi bu uygulamayı doğru buluyordu.

Bazı aşı çalışmalarının geliştirme aşamalarının son evresine girmiş olması büyük umut veriyor, gelecek yıl ne zaman nasıl aşı uygulanacağı konuşulmaya başlandı. Ülkemizde vatandaşların yarısı aşının devlet tarafından zorunlu bir şekilde uygulanması taraftarı iken %40’ı kararın bireylere bırakılması gerektiği düşüncesinde. Henüz bir fikri olmayan %10’luk bir kesim de mevcut. Kitlesel aşı uygulaması başladığında gelişmiş ülkelerin öncelikli olacağı düşüncesi hakim, her 10 kişiden 7’si böyle düşünüyor.

Ülkeler arasında aşıya erişim anlamında bir eşitlik olacağını düşünenlerin oranı beşte birden az. Unutulmaz bir yıl olan 2020’nin ardından 2021 yılı da toplumlar ve bireyler arası temel insani ihtiyaçlara erişim eşitliği açısından dikkat çekici tartışmalara sahne olacak gibi duruyor.