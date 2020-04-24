Vecd Ne Demek? TDK'ya Göre Vecde Gelmek Nedir, Ne Anlama Gelir?

Vecd kelimesi aslında uzun yıllardan beridir kullanılmaktadır. Vecd kelimesi Arapça kökenlidir.

Vecd Nedir?

Vecd kelime anlamı olarak hayranlık duyma, muhabbet, kendinden geçerek kendini unutacak kadar ilahi bir aşk hali, kısacası ilahi anlamda kendinden geçme ve ilahi aşk coşkunluğunu yaşama halidir. Vecd kelimesi genellikle tek başına değil, bir fiille birlikte kullanılır. Vecde gelmek daha sıklıkla kullanılan bir terimdir. Vecde gelmek aslında dini ve ilahi bir coşku ve ilahi aşk ile kendisini unutması anlamını taşır.

TDK'ya Göre Vecd Nedir?

TDK'ya göre vecde gelmek kendinden geçecek kadar coşmak, bir şey karşısında sonsuz heyecan duymak, esrimek anlamlarını taşır.