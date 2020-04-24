24.04.2020 - 23:59 |
Vecd Ne Demek? TDK'ya Göre Vecde Gelmek Nedir, Ne Anlama Gelir?
Vecd kelimesini günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir kelime değildir; ancak dini ve tasavvufi metinleri okurken ya da özellikle tarih konulu dizi ve filmlerin yaygınlaşması ile sıkça karşımıza çıkmaya başlamıştır. Kelimenin kökeni aslında çok eskilere dayanır. Vecd kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek, günlük hayatınızda konuşurken ya da yazarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki vecd kelimesi ne anlama gelmektedir?
Vecd kelimesi aslında uzun yıllardan beridir kullanılmaktadır. Vecd kelimesi Arapça kökenlidir.
Vecd Nedir?
Vecd kelime anlamı olarak hayranlık duyma, muhabbet, kendinden geçerek kendini unutacak kadar ilahi bir aşk hali, kısacası ilahi anlamda kendinden geçme ve ilahi aşk coşkunluğunu yaşama halidir. Vecd kelimesi genellikle tek başına değil, bir fiille birlikte kullanılır. Vecde gelmek daha sıklıkla kullanılan bir terimdir. Vecde gelmek aslında dini ve ilahi bir coşku ve ilahi aşk ile kendisini unutması anlamını taşır.
TDK'ya Göre Vecd Nedir?
TDK'ya göre vecde gelmek kendinden geçecek kadar coşmak, bir şey karşısında sonsuz heyecan duymak, esrimek anlamlarını taşır.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.