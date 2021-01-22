MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Veda notu bıraktı! İstanbul'da kan donduran intihar
ABONE OL
22.01.2021 - 10:41 | | İHA

Veda notu bıraktı! İstanbul'da kan donduran intihar

İstanbul Kartal'da 41 yaşındaki M.K. isimli bir vatandaş ailesine veda mektubu bırakarak denize atladı. M.K mektubunda, "Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım" ifadelerine yer verdi.

Veda notu bıraktı! İstanbul'da kan donduran intihar

Olay, İstanbul'un Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (41) isimli vatandaş ailesine veda notu bırakarak denize atladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükrü Erdemir, kıyıda elbise ve eşyalar gördü, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

M.K'dan geriye kalan mektupta, "Ailem sizi çok seviyorum. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Çocuklara sahip çıkın. Güzel yaşayın. Elveda" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Polisin şahıs arama çalışmaları devam ediyor.

Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liraİstanbul Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan yasa dışı ürün bulundu. Baskında, yurt dışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Ünlüler mahkemede neden 'fakirleşiyor'? Ozan Güven '5 bin lira kazanıyorum' dedi

Son dakika! Ünlüler mahkemede neden 'fakirleşiyor'? Ozan Güven '5 bin lira kazanıyorum' dedi

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! İşte istenen hapis cezası

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! İşte istenen hapis cezası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet