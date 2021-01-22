22.01.2021 - 10:41 | | İHA
Veda notu bıraktı! İstanbul'da kan donduran intihar
İstanbul Kartal'da 41 yaşındaki M.K. isimli bir vatandaş ailesine veda mektubu bırakarak denize atladı. M.K mektubunda, "Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım" ifadelerine yer verdi.
Olay, İstanbul'un Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (41) isimli vatandaş ailesine veda notu bırakarak denize atladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükrü Erdemir, kıyıda elbise ve eşyalar gördü, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
M.K'dan geriye kalan mektupta, "Ailem sizi çok seviyorum. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Çocuklara sahip çıkın. Güzel yaşayın. Elveda" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Polisin şahıs arama çalışmaları devam ediyor.
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