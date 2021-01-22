Veda notu bıraktı! İstanbul'da kan donduran intihar

Olay, İstanbul'un Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (41) isimli vatandaş ailesine veda notu bırakarak denize atladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükrü Erdemir, kıyıda elbise ve eşyalar gördü, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

M.K'dan geriye kalan mektupta, "Ailem sizi çok seviyorum. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Çocuklara sahip çıkın. Güzel yaşayın. Elveda" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Polisin şahıs arama çalışmaları devam ediyor.