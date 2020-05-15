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15.05.2020 - 10:15 | | DHA

Son dakika: Vefa Sosyal Destek ekibine alçak saldırıya ilişkin 38 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; Van'ın Özalp ilçesinde yardım götürdükleri mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek ekibinin aracına yönelik düzenlenen, biri belediye personeli 2 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında HDP Özalp ilçe Başkanı Burhan Atmaca ile 5 HDP ilçe yöneticisinin de olduğu bildirildi.

Son dakika: Vefa Sosyal Destek ekibine alçak saldırıya ilişkin 38 kişi gözaltına alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım götürüldü. Öğle saatlerinde ilçeye dönüşe geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, Mehmetalan Mahallesi yakınlarına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Arkadan gelen araçtaki kişiler, Vefa grubunun aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir (64) ile yolda araca aldıkları vatandaş Kinyaz Karlıoğlu (60) şehit oldu. Belediye çalışanı Taner Temizel ise yaralandı. Temizel, çağırılan ambulansla Van'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Güvenlik güçleri, olayın ardından geniş çaplı operasyon başlattı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 38 kişiyi gözaltına aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliği, yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. 38 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"14.05.2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibi yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuş, 1 vatandaşımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Valilik’ten yapılan açıklamada gözaltına alınanlardan birinin HDP Özalp ilçe Başkanı Burhan Atmaca, 5'inin de HDP ilçe yöneticisi olduğu belirtildi.

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