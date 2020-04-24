Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

Vera kelimesi dini bir anlama sahip olan sözcüklerden biridir. Haram olmasında şüphe duyulan durumlardan ya da yakışıksız işlerden uzak durmak anlamı taşımaktadır. Bu durum gündelik yaşam içerisinde pek çok farklı unsur için geçerli sayılmaktadır.

Vera Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Vera Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçeye yerleşmiş kelimeler arasında yer alır. Her şeyin fazlasından uzak durmak, harama el sürmemek, haram olduğundan şüphe duyulan şeylerden uzak durmak ya da yakışıksız işlere bulaşmamak gibi anlamları gelebilmektedir. Mümin kişilerin bu tür durumlardan kendini arındırması ve uzak tutması gerekmektedir.

Vera sahibi olmak ise ‘Kişinin kendisini ilgilendirmeyen ve şüpheli olan her şeyi terk etmesi’ vera anlamına gelmektedir. Yani bu şekilde kişi vera sahibi olarak tüm kötü unsurlardan kendini arındırmış ve uzak tutmuş anlamına gelmektedir.