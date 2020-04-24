MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?
ABONE OL
24.04.2020 - 04:38 |

Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

Vera son dönemlerin en yaygın ve merak edilen kelimeleri arasında geliyor. Özellikle dini içerikli bir anlamı olması itibarıyla kullanılan bir sözcüktür. Peki, vera ne demek? Vera sahibi olmak ne anlama gelir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

Vera kelimesi dini bir anlama sahip olan sözcüklerden biridir. Haram olmasında şüphe duyulan durumlardan ya da yakışıksız işlerden uzak durmak anlamı taşımaktadır. Bu durum gündelik yaşam içerisinde pek çok farklı unsur için geçerli sayılmaktadır. 

 Vera Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Vera Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçeye yerleşmiş kelimeler arasında yer alır. Her şeyin fazlasından uzak durmak, harama el sürmemek, haram olduğundan şüphe duyulan şeylerden uzak durmak ya da yakışıksız işlere bulaşmamak gibi anlamları gelebilmektedir. Mümin kişilerin bu tür durumlardan kendini arındırması ve uzak tutması gerekmektedir. 

 Vera sahibi olmak ise ‘Kişinin kendisini ilgilendirmeyen ve şüpheli olan her şeyi terk etmesi’ vera anlamına gelmektedir. Yani bu şekilde kişi vera sahibi olarak tüm kötü unsurlardan kendini arındırmış ve uzak tutmuş anlamına gelmektedir.

Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

Sıradaki Haber