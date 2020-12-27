Vergi Dairesi Çalışma Saatleri (2021): Vergi Daireleri Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?

Not: Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İlgili merkezin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.



Gelir İdaresi Başkanlığı eski adıyla Gelirler Genel Müdürlüğü, vergiler ile diğer gelirleri tahsil etmekle sorumlu olan, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir devlet kurumudur. Teşkilat yapısı ve görev alanları, 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 415 30 00 numaralı telefon veya +90 312 415 28 21-22 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

MALİYE ÇALIŞMA SAATLERİ

Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veren vergi daireleri Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı olarak düzenlenmiştir. Maliye çalışma saatleri bu kapsam doğrultusunda;

Mesai başlangıcı ve bitişi – 08.30 – 17.30

Öğle arası – 12.30 – 13.30

Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak örgütlenmiştir.

Merkez teşkilatı

Başkanlığın merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

Ana hizmet birimleri

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Danışma birimleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Yardımcı hizmet birimleri

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Taşra teşkilatı

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca taşra teşkilatı, 29 ilde örgütlenmiş 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 İl Defterdarlıkları bünyesinde yer alan gelir birimlerinden oluşmaktadır. Vergi Dairesi Başkanlıkları[2]; grup müdürlükleri, bunlara bağlı müdürlükler, şubeler ile vergi dairesi müdürlükleri ve komisyonlardan oluşmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde 442 Vergi Dairesi ve 20.000 A kadro kariyer kadro Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcısı ve 22.126 büro memuru, şoför, güvenlik, veznedar ve hizmetli personel çalışanı ile kayıtlı vergi mükelleflerine yüz yüze ve internet ortamında hizmet vermektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde 437 Vergi Dairesi Müdürlüğü ve 557 merkez, 40.659 taşra olmak üzere toplam 41.236 çalışanı ile kayıtlı vergi mükelleflerine yüz yüze ve internet ortamında hizmet vermektedir.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 415 30 00 numaralı telefon veya +90 312 415 28 21-22 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

MALİYE ÇALIŞMA SAATLERİ

Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veren vergi daireleri Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı olarak düzenlenmiştir. Maliye çalışma saatleri bu kapsam doğrultusunda;

Mesai başlangıcı ve bitişi – 08.30 – 17.30

Öğle arası – 12.30 – 13.30