Vesselam Ne Demek? Vesselam Kelimesinin Anlamı Nedir?

Vesselam Arapça kökenli bir kelimedir. Birçok kişi gündelik yaşamda bu kelimeyi çok sık kullanır ancak tam anlamını bilmez. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise vesselam kelimesinin karşılığı olarak ‘Son söz şudur’ ya da ‘işte o kadar’ manalarına geldiği görülüyor.

Vesselam Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Vesselam başlarında cümle başında ya da sonunda kullanılan ve sohbetin sonunu getiren cümle için değerlendirmektedir. Bu bağlamda son söz şudur veya işte o kadar gibi anlamlara üzerinden ele alınmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’İşsizlik kötü şey vesselam’’ (Orhan Veli Kanık)

Burada anlatılmak istenen sözüm odur ki, işsizlik kötü şey anlamına gelmektedir. Böylece bu anlamı tek bir kelime üzerinden rahatlıkla cümle içerisinde dile getirmek mümkün olmaktadır. Bu kelimeyi pek çok değişik cümle içerisinde farklı sohbetlerde kullanmak mümkündür.