Vezneciler saldırısına rekor hapis cezaları

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Eyüp Sever ve Murat Bal’ı “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “12 kişiyi kasten öldürmek” ve “44 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Gülşen Bahadır’ı “12 kişiyi tasarlayarak öldürmek” ve “44 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapse mahkum etti. Gamze Zere Karadağ ise, hem Vezneciler’deki bombalı saldırı eyleminde hem de 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’taki çevik kuvvete yönelik bombalı saldırı eyleminde yardım ettiği gerekçesiyle “Devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak suçuna yardım”, “46 kişinin öldürülmesine yadım”, “242 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüse yardım” ve “Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma” suçlarından 3 bin 366 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7 sanığa “örgüte üye olmak” suçundan 7,5 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilirken, haklarında kırmızı bülten ve yakalama kararı bulunan aralarında Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık’ın bulunduğu 11 kişinin dosyası ayrıldı.