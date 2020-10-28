Son dakika! Vezneciler saldırısının işbirlikçileri kaçamadılar!

Gerçekleştirilmesi planlanan bir saldırı için keşif çalışması yaparken yakalanıp gözaltına alınan 9 örgüt mensubu şüphelinin örgütün milis kuvvetleri içerisinde yer aldıkları ve adreslerinden bir tabanca ile çok miktarda örgütsel döküm an ve örgütü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Hatay'da önceki gün bombalı saldırı yapmak için yurda giren ve eylemi gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilen 2 PKK mensubu teröristin ardından, örgüte yönelik tüm yurt genelinde başlatılan ve sürdürülen çalışmalarda İstanbul da TEM ekipleri planlanan saldırılar öncesinde keşif ve yardım yataklık yapan bazı örgüt mensuplarını tespit edip izlemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin terör örgütünün yaptığı ve yapacağı saldırılar için yer ve konum belirlemek için keşif yaptığı belirlendi. Takibe alınan örgüt mensubu şüphelilerin, askeri ve polis noktalarına yönelik takip yaptığı tespit edilince harekete geçildi.

VEZNECİLER SALDIRISI İLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR

Yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde terör örgütü tarafından düzenlenen birçok saldırıda keşif çalışması ve yardım yataklık yaptığı belirlenen örgüt mensubu şüphelilerin 7 Haziran 2016’da Fatih Vezneciler’de 5’i polis 7’si sivil 12 kişinin can verdiği 36 kişinin yaralandığı terör saldırısının keyifçisi ve yardım yatakçısı olduğu oldukları belirlendi.

Çalışmaların ardından adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik olarak bu gün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Polis'nin de katıldığı baskınlarda haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheli isim yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette götürülen 9 örgüt mensubu şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜT MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilmesi planlanan bir saldırı için keşif çalışması yaparken yakalanıp gözaltına alınan 9 örgüt mensubu şüphelinin örgütün milis kuvvetleri içerisinde yer aldıkları ve adreslerinden bir tabanca ile çok miktarda örgütsel döküman ve örgütü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.