MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vezneciler'deki terör saldırısıyla bağlantılı 6 kişi tutuklandı
ABONE OL
07.11.2020 - 13:56 | | DHA

Vezneciler'deki terör saldırısıyla bağlantılı 6 kişi tutuklandı

Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısıyla ilgili bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Vezneciler'deki terör saldırısıyla bağlantılı 6 kişi tutuklandı

stanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledii. 28 Ekim'de eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda  ise tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları belirtilen 10 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü için adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Vali Yerlikaya duyurdu: Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

Son dakika... Vali Yerlikaya duyurdu: Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

Sıradaki Haber