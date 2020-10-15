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15.10.2020 - 12:42 |

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM burs başvuru ekranı

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bugün binlerce üniversite öğrencisi için büyük gün... Herkesin dilinde ise aynı soru var: VGM yükseköğrenim burs başvuruları nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM burs başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 öğretim yılı yükseköğrenim bursu için başvurular bugün başlayacak. Binlerce üniversite öğrencisi sıklıkla başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU FORMU

 

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