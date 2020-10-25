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25.10.2020 - 21:11 |

VGM burs sonuçları açıkladı mı? Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öte yandan yükseköğrenim burs başvuruları ise devam ediyor. Binlerce kişi VGM burs sonuçları açıkladı mı? Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? diye soruyor.

VGM burs sonuçları açıkladı mı? Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

 

VGM'nin ortaöğrenim burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 14 Ekim'de son bulan sonuçlara ulaşmak isteyen binlerce kişi VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? diye soruyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU FORMU

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