VGM burs sonuçları açıklandı mı? Duyuru geldi mi?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Ekim'de son bulan başvuruların ardından adaylar günlerdir bu soruya cevap arıyor. Kurumun resmi sitesi ve sosyal medya hesapları her gün kontrol edilirken herhangi bir açıklama olup olmadığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Mdürülüğü'nden yapılan açıklamada "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." demişti. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.