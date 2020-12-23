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23.12.2020 - 09:42 |

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için öğrenciler kritik süreç içerisinde... KYK burs sonuçlarının açıklanmasına rağmen VGM burs sonuçları açıklanmış değil. Bu nedenle yoğun bir şekilde VGM burs sonuçları açıklandı mı? Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 2 aydır öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs sonuçları açıklandı mı? Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları hızlandı. İşte detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Mdürülüğü'nden yapılan açıklamada "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." demişti. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.

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