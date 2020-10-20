MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim başvuru ekranı...
ABONE OL
20.10.2020 - 11:19 |

VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim başvuru ekranı...

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ortaöğrenim burs başvurularının sona ermesiyle birlikte sonuçlar gündem oldu. Binlerce öğrenci sonuçlara kitlenirken öte yandan yükseköğrenim öğrencileri ise devam eden başvurular hakkında bilgi almaya çalışıyor.

VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim başvuru ekranı...

VGM burs başvurularına yoğun bir ilgi söz konusu... VGM ortaöğrenim burs başvurularının sona ermesinin ardından sonuçlar epey araştırma konusu olurken VGM yükseköğrenim bursları ise devam ediyor ve başvuru ekranı aratılıyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geöen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU FORMU

Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurduİzmir'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü aracı içine atlayarak durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti!

Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti!

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Bulgarlar akın etti cadde doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Bulgarlar akın etti cadde doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Sıradaki Haber