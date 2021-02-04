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• 04 Şubat 2021 - 11:57 • Son Güncelleme:

Vicdan azabı çekince taciz suçlamasını geri çekti

Antalya'da 3 yıl önce görevdeki 2 polise 'taciz' suçlamasında bulunan H.S.G., dava sürecinde vicdan azabı duyunca suçlamasını geri aldı ancak polisler hapse mahkum edilip, meslekten atıldı. Attığı iftira yüzünden tacizle suçlanan S.P. isimli polisin verem, eşinin de yüzde 70 engelli olduğunu, küçük kızının da panik atak hastalığına yakalandığını öğrenince suçlamasını geri çekti. H.S.G., şimdi suçladığı polisin eşiyle birlikte adaletin yerini bulmasını istiyor.

• 04 Şubat 2021 - 11:57 • Son Güncelleme:
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