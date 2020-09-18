Vicdansızdan pişkin savunma!

Sürücü S.T., “Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım” dedi.

Yaralı köpek dün bir fabrikada bulundu. Yaralı köpek sığındığı fabrikanın müdürü Mustafa Özdoğan tarafından sahiplenerek adını da ‘Kurtulan’ koydu. Sürücü hakkında ise soruşturma başlatılarak, para cezası kesildi.