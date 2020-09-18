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18.09.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Vicdansızdan pişkin savunma!

İstanbul Silivri’de bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek olay yerinden kaçtı.

Vicdansızdan pişkin savunma!
GÖKHAN KAM İstanbul

 

Sürücü S.T., “Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım” dedi.

Yaralı köpek dün bir fabrikada bulundu. Yaralı köpek sığındığı fabrikanın müdürü Mustafa Özdoğan tarafından sahiplenerek adını da ‘Kurtulan’ koydu. Sürücü hakkında ise soruşturma başlatılarak, para cezası kesildi.

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