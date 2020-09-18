18.09.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul
Vicdansızdan pişkin savunma!
İstanbul Silivri’de bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek olay yerinden kaçtı.
GÖKHAN KAM İstanbul
Sürücü S.T., “Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım” dedi.
Yaralı köpek dün bir fabrikada bulundu. Yaralı köpek sığındığı fabrikanın müdürü Mustafa Özdoğan tarafından sahiplenerek adını da ‘Kurtulan’ koydu. Sürücü hakkında ise soruşturma başlatılarak, para cezası kesildi.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.