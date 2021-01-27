Video kurgu çıkmıştı! YouTuber Fariz hakkında karar verildi

Damla Güler/milliyet.com.tr

Sosyal medyada hızla yayılan 'Bağcılar'da su satan çocuk' videosunun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan suç duyurusunun ardından videoyu yayınlayan youtuber Fariz Bakshshaliyev, Bahçelievler'de bugün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Bakshshaliyev savcılık ifadesinde amacının sosyal farkındalık yaratmak olduğunu söyleyerek maddi ya da manevi bir kazancının olmadığını söyledi.

Bakshshaliyev ifadesinin ardından yurtdışı çıkış yasağı ve evine en yakın karakola haftada bir imza atmak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.