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14.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Videodaki kadın serbest bırakıldı

Ankara’da Aleyna Çakır’ın (19) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun (22) uyuşturucu kullanmasıyla ilgili görüntüler sosyal medyada yer alınca geçen pazartesi tutuklanmıştı. Polis, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun’un yanında bulunduğu belirlenen  F.B.G.’nin yakalanması için de çalışma başlattı.

Videodaki kadın serbest bırakıldı

 

Çalışmalar sonunda F.B.G., İzmir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen F.B.G., burada Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alındı. Uçakla Ankara’ya getirilen F.B.G.’nin Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerine başlandı. Adliyeye sevk edilen F.B.G., ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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