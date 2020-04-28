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28.04.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

Videokonferansta güvenliğe dikkat!

Koronavirüs salgınında üst düzey kamu kurumlarının da kullandığı videokonferans uygulamaları konusunda uyarı geldi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), videokonferans yazılımlarında güvenlik güncellemelerine dikkat edilmesi gerektiğini bildirerek, özellikle bazı uygulamalarda kredi kartı, telefon ve kimlik numarası bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Videokonferansta güvenliğe dikkat!
MİTHAT YURDAKUL Ankara

 

USOM, koronavirüs nedeniyle hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün toplantılarda kullandığı videokonferans yöntemi ile ilgili uyarıda bulundu.

En yenileri kullanın

Videokonferans yazılımlarında güvenlik güncellemelerinin ve yamaların son versiyonlarının kullanılması gerektiğine dikkat çeken USOM, özellikle Zoom, Webex ve benzeri videokonferans uygulamaları için geçmişte ortaya çıkan güvenlik açıklarına işaret ederek, bu uygulamaların gizlilik içeren kritik/hassas görüşmelerde kullanılmaması, kredi kartı, telefon numarası, kimlik numarası vb. kişisel bilgilerinin uygulama üzerinden paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Şifre değiştirilmeli

USOM’un güvenlik bildiriminde, videokonferans uygulamalarına üye olurken tahmini zor şifreler kullanılması ve şifrenin belirli periyotlarda değiştirilmesi gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Uygulamaya kayıt olurken ya da giriş yaparken sosyal medya hesaplarını bağlama yöntemi kullanılmamalıdır. Ttoplantı linki veya toplantı kimlikleri sosyal medyada paylaşılmamalıdır.

“Cisco Webex Meeting” isimli programda toplantılara yetkisiz kişilerin katılmasına neden olan bir zafiyet bulunduğu belirtilen USOM uyarısında, “Son zamanlarda kullanımı yaygınlaşmış olan ‘Zoom’, bulut teknolojisini kullanarak hizmet veren bir video-konferans uygulamasıdır. Zoom uygulamasının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kritik zafiyetlerinin ortaya çıktığı ve uygulamanın güvenlik açıklarını kapatmak için güncellemeler yayınlandığı bilinmektedir” denildi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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