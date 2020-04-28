Videokonferansta güvenliğe dikkat!

USOM, koronavirüs nedeniyle hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün toplantılarda kullandığı videokonferans yöntemi ile ilgili uyarıda bulundu.

En yenileri kullanın

Videokonferans yazılımlarında güvenlik güncellemelerinin ve yamaların son versiyonlarının kullanılması gerektiğine dikkat çeken USOM, özellikle Zoom, Webex ve benzeri videokonferans uygulamaları için geçmişte ortaya çıkan güvenlik açıklarına işaret ederek, bu uygulamaların gizlilik içeren kritik/hassas görüşmelerde kullanılmaması, kredi kartı, telefon numarası, kimlik numarası vb. kişisel bilgilerinin uygulama üzerinden paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Şifre değiştirilmeli

USOM’un güvenlik bildiriminde, videokonferans uygulamalarına üye olurken tahmini zor şifreler kullanılması ve şifrenin belirli periyotlarda değiştirilmesi gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Uygulamaya kayıt olurken ya da giriş yaparken sosyal medya hesaplarını bağlama yöntemi kullanılmamalıdır. Ttoplantı linki veya toplantı kimlikleri sosyal medyada paylaşılmamalıdır.

“Cisco Webex Meeting” isimli programda toplantılara yetkisiz kişilerin katılmasına neden olan bir zafiyet bulunduğu belirtilen USOM uyarısında, “Son zamanlarda kullanımı yaygınlaşmış olan ‘Zoom’, bulut teknolojisini kullanarak hizmet veren bir video-konferans uygulamasıdır. Zoom uygulamasının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kritik zafiyetlerinin ortaya çıktığı ve uygulamanın güvenlik açıklarını kapatmak için güncellemeler yayınlandığı bilinmektedir” denildi.