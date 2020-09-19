‘Viking izleri eski dostluğun kanıtı’

İstanbul’un geçmişini aydınlatan Avcılar’ın Küçükçekmece Gölü kenarında yürütülen Bathonea kazılarında ortaya çıkan Viking izleri ilgi çekmeye devam ediyor. İlk kez Milliyet’in duyurduğu Viking izlerini yerinde görmek isteyen Polonya Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bathonea’yı gezdi.



2008 ve 2009 yıllarında dünyanın en büyük arkeolojik keşifleri listesine giren Bathonea’da bir Afrikalıya ait olduğu düşünülen kafatasının ardından bulunan Viking izleri Polonya’daki uzmanların da dikkatini çekmişti. 75 kişilik bilim heyetinin katıldığı kazılarda İstanbul’a gelen Polonya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü Geç Antik ve Erken Ortaçağ Araştırmaları Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Blazej Stanislawsk, 9 ve 11’inci yüzyıl arasında kesintisiz yaşam barındıran Viking yerleşimini tanımlamıştı. Kaynaklarda Vikinglerin İstanbul’un dışında bir bölgede tutulduğunun yazıldığını belirten Stanislawski’nin çağrısıyla Polonya Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bathonea’yı görmek için İstanbul’a geldi. Stanislawski’nİn Bathonea’da bulduğu yedi kanıtı dinleyen Kumoch, kazı başkanı Doç. Dr. Sengül Aydıngün’den de bilgi aldı.



‘Tarihimizin parçası’

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile göl kenarındaki yerleşimi gezen Büyükelçi Kumoch, “Bathonea’da çalışan herkesi ülkem Polonya adına kutlamaya geldim. Polonya Cumhuriyeti temsilcisi olarak Polonyalı uzmanların bu büyük projeye dahil olmalarından büyük gurur duyuyorum. Çünkü burası bizim tarihimizin de bir parçası. Buraya gelen Vikinglerin bugünkü Polonya’dan yola çıktığını düşünüyoruz. 21 yaşındaki bir gence ait iskeletin yanında bulunan amber hac çok dikkat çekiyor. Çünkü o dönemde amber sadece Polonya topraklarında çıkıyordu. Yeni keşiflere göre Vikinglerin izlerine rastlanınca gördük ki Polonya ile Türkiye arasında ilişkiler 600 yıldan çok daha eskiye dayanmakta” dedi. Prof. Dr. Blazej Stanislawski ise, “Tüccar ve savaşçı Vikingler, Bizans surlarının dışında tutuluyorlardı. Liman ve bir iskeletin yanında bulunan amber haç gibi delillerle bunları söyleyebiliyoruz” dedi.