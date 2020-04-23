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23.04.2020 - 18:39 |

Vip Ne Demektir? Vip Kelimesinin Açılımı Ve Türkçesi Nedir? Vip Salonu, Vip Araç Ve Vip Yolcu Kelimelerinin Anlamları

Vip farklı sektörlerde lüks, özel müşteri gibi anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Genelde Vip araç kiralama, marka, tekstil, sanat merkezi şeklinde geçer. VİP ne demektir? TDK’ya göre kısaca anlamı nedir? VİP kelimesinin açılımı ve Türkçesi ne anlama gelir? Gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Vip Ne Demektir? Vip Kelimesinin Açılımı Ve Türkçesi Nedir? Vip Salonu, Vip Araç Ve Vip Yolcu Kelimelerinin Anlamları

Vip daha çok özel hizmetler alan müşteriler için kullanılan bir hizmet türü olarak bilinir. Kelime açılımı ve anlamı itibari ile pek çok alanda marka ismi olarak ta geçer.

Vip Ne Demektir?

Vip önemleri ve statüleri sebebi ile ayrıcalıklara sahip olan demektir. Bu terim ayrıcalıklı bireylerin diğer insanlardan ayrılması için kullanılır. Ayrıca önem arz eden kişileri tanımlamak için tercih edilir.

Vip Kelimesinin Açılımı Ve Türkçesi Nedir?

Vip çok önemli kişi anlamına gelir. Açılımı Very Important Person olmaktadır. Kısaltma bu açılımın baş harflerinden oluşur.

Vip Salonu, Vip Araç Ve Vip Yolcu Kelimelerinin Anlamları

Başına Vip kelimesini alan hizmet kolları hitap ettiği müşteri kitlesini bu şekilde tanımlamaktadır. Vip Araç özel araç, Vip yolcu özel yolcu olarak tanımlanabilir.

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