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23.09.2020 - 10:31 | | İHA

Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjör ile mermiler ele geçirildi.

Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesinde bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 5 adet şarjör ile 177 mermi ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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