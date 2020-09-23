Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesinde bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 5 adet şarjör ile 177 mermi ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.