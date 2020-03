Virüsün esir aldığı en turistik şehirler

Dünya artık kocaman bir köy… Bu söz, son yıllarda ekonomiden turizme pek çok haberin ilk cümlelerindendi. Ülkeler arasında iletişimin ve ulaşımın artmasıyla seyahat edenlerin sayısı da her geçen yıl artıyordu. Seyahat adresleri arasında ise İtalya, İspanya, Fransa, Amerika ilk sıralarda yer alıyordu. Yine Çin, Rusya, Hindistan, Japonya gibi ülkeler listede yükselirken, sosyal medyanın da etkisiyle, Meksika’dan Maldivler’e tanımadığımız coğrafya kalmamıştı. Yaklaşık 1.5 milyar kişi seyahat ediyordu. Derken, Çin’in Vuhan şehrinde Aralık 2019’da çıkan bir virüs nedeniyle dünyada hayat hızla durma noktasına geldi.

Ülkeler, birbiriyle olan uçuşlarını iptal etti, sınırlar kapatıldı. Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Büyük çoğunluğunda da vatandaşlara evden çıkılmaması çağrısında bulunuluyor. Şimdi herkesin umudu, bu kötü günlerin bir an önce bitmesi, güzel günlerin gelmesi yönünde. Tüm bu sıkıntıları geride bıraktıktan sonra tekrar seyahat edeceğimiz günler gelecek. Onun öncesinde, koronavirüsün en çok etkilediği turistik şehirlere bir göz atalım dedik. Eski güzel günleri ile bugünkü durumlarını mercek altına aldık...

Paris’te hayat durdu

Yılda 30 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Paris’in aşıklar başta olmak üzere turistlerle dolup taşan sokakları, koronavirüsten sonra bomboş kaldı. Fransa genelinde 33 binin üzerinde vaka var, can kaybı 2 bine yaklaştı. Ülkenin başkenti Paris’te virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi. Şehrin ünlü adresleri Eyfel, Şanzelize Caddesi, ressamlar tepesi Montmartre, Aşıklar Köprüsü olarak bilinen Pont des Arts, Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, şimdilerde sessiz ve yalnız. Tüm ülke gibi Paris’te de hayat ne zaman normale dönecek bilinmiyor.

Times Meydanı bomboş

Eğlenceli ve renkli hayatıyla her yıl milyonlarca turisti kendisine çeken ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 100 binin üstünde koronavirüs vaka sayısıyla Çin’i geçen ABD, salgınının merkez üssü oldu. Ülkede uçuş sınırlamalarının yanı sıra birçok eyalette okullar, barlar, restoranlar, sinema salonları, tiyatrolar kapatıldı. 2019’da 78.7 milyon turist sayısıyla dünyanın üçüncü turist çeken ülkesi olan ABD’de turistlerin en çok ziyaret ettiği New York, koronavirüs kaynaklı ölümlerin de en yüksek olduğu eyaletlerin başında geliyor. Eğlencenin, sanatın, modanın başkenti New York’ta şehrin sokakları, caddeleri, en kalabalık, renkli ve ışıltılı noktası Times Meydanı, gökdelenlerin arasında devasa bir alana kurulu Central Park, şimdi bomboş.

Dünyanın en etkileyici modern sanat koleksiyonlarına sahip The Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, kurulduğundan beri insan kültürleri, doğal hayat ve evren konusunda bilimsel araştırmalara ve sergilere adanan American Museum of Natural History de kapalı.

İspanya’da kaos hakim

Avrupa’nın kendine has kültürü, mimarisi, kadim tarihi ve mutfağıyla öne çıkan ülkelerinden İspanya, koronavirüsten de en çok etkilenen ülkeler arasında. 70 binin üzerinde korona vakasının bulunduğu ülkede, ölü sayısı 6 bine yaklaştı. 83.8 milyon turist sayısıyla dünyanın en fazla ziyaretçi çeken ikinci ülkesi olan İspanya’da salgının merkez üssü Madrid oldu. Şehirde sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından en hareketli tarihi meydanları bomboş kaldı. Liman ve ticaret şehri olan Barcelona’da da koronavirüs krizi yaşanıyor. Şehrin simge yapısı Sagrada Familia Bazilikası ziyaretçilere kapatıldı.

Türkiye, sessizliğe büründü

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs, Türkiye’yi de etkisi altına aldı. 10 Mart’ta ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrıları yapıldı ve insanlar evlerine çekildi, seyahatler iptal edildi. 18 Mart’ta ise alınan tedbirler kapsamında tüm müze ve ören yerleri kapatıldı.

Normal zamanlarda milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya, şimdi bomboş. Bölgede, başta Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları ören yerleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve yeraltı şehirleri ziyarete kapatılırken 30 Nisan’a kadar balon turları da durduruldu.

İstanbul, Türkiye’nin diğer illerine göre biraz daha kalabalık olsa da halk büyük ölçüde ‘Evde kal’ çağrılarına uyuyor. Turistler ise çoktan ülkelerine döndü. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet Meydanı, Beşiktaş, Kadıköy gibi şehrin en kalabalık noktalarından artık insanlar sadece işlerine gidip gelmek için geçiyor.

İzmir’den Antalya’ya, Bursa’dan Trabzon’a 81 ilde de durum farklı değil. Öte yandan alınan son tedbirlerle tüm yurt dışı uçuşları durduruldu, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı; THY sadece 14 büyükşehre sefer yapacağını duyurdu. Bu kararların ardından artık pek çok kişi bulunduğu yerde kalacak.

İtalya, kâbusu yaşıyor

Her yıl 65 milyon turistin ziyaret ettiği İtalya, koronavirüsten en çok etkilenen ülke oldu. Vaka sayısı 86 bini, can kaybı da 9 bini geçti. Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinden yayılmaya başlayan virüs, en çok burayı vurdu. Ülkenin en zengin bölgelerden olan Lombardiya, Milano ve Como şehirleriyle ünlüydü. Ölümlerin en çok yaşandığı Bergamo şehri de mimarisiyle ziyaret edenleri şaşırtıyordu.

İtalya’nın en turistik şehri olan Roma ise yılda 5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyordu. Antik dönemden Rönesans’a uzanan binalarıyla adeta açık hava müzesi olan şehir, şimdi bomboş. Roma’nın ortasındaki dünyanın en küçük ülkesi, Katolik inancının kutsal merkezi Vatikan da kapılarını kapattı. Bu şehri yılda 8,5 milyon turist ziyaret ediyordu.

Her yıl 13 milyon turistin ziyaret ettiği Floransa’da da hayat adeta durdu. Her yıl 25 milyon turisti ağırlayan, son dönemlerde şehirde çevre kirliliğine sebep olduğu için turist sayısına limit getirmeyi tartışan Venedik de sessizliğe gömüldü. Öyle ki ünlü kanallarındaki suların berraklaştığı haberleri geliyor.

Londra eski günleri arıyor

Avrupa’nın önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan İngiltere, koronavirüsle mücadele ediyor.

15 bine yaklaşan vaka sayısıyla sekizinci sırada olan ülke, ölüm oranıyla da altıncı sırada. 2019’da 36.9 milyon turistin ayak bastığı ülkede, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehir olan Londra’da, British, Natural History, Royal Museums Greenwich, Science, Madame Tussauds gibi müzeler, tiyatrolar, sanat merkezleri kapılarını kapattı, etkinlikler iptal edildi.

Dünyaca ünlü markaların mağazalarının bulunduğu, alışveriş tutkunlarının uğrak adresi Oxford Caddesi, Piccadilly Circus, Covent Garden, sosyal buluşma alanlarından biri olan Trafalgar Meydanı, şehirdeki parkların en büyüğü ve her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği Hyde Park ise eski hareketli günlerini arar oldu.