Vişneli Bisküvi Tatlısı tarifi ve malzemeleri | Vişneli Bisküvi Tatlısı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler haftanın finali öncesinde Vişneli Bisküvi Tatlısı yapacak. Ekran başında programı takip eden izleyiciler Vişneli Bisküvi Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki Vişneli Bisküvi Tatlısı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde Vişneli Bisküvi Tatlısı konusunda en başarılı tabağı ortaya koyan gelin haftanın finali öncesinde büyük avantaj yakalayacak. Peki Vişneli Bisküvi Tatlısı nasıl yapılır, İşte tarifi ve malzemeleri...

VİŞNELİ BİSKÜVİ TATLISI MALZEMELERİ

Tabanı için:

300 gr bisküvi

100 g tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Kreması için:

300 g labne peyniri

1 çay bardağı toz şeker

200 ml krema (1 paket)

1 paket vanilya

Vişne sosu için:

300 g dondurulmuş vişne

5 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

VİŞNELİ BİSKÜVİ TATLISI YAPILIŞI:

Vişneleri el blender’ı ile püre haline getirin. Şeker ve nişastayı ilave edip iyice karıştırın. Ocağa alın. Orta ateşte, sos kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alın, arada bir karıştırarak pürüzsüz bir sos haline gelene kadar kabuk bağlamadan soğutun.

Tereyağını bir tencerede eritin. Rondodan çekilmiş ekmekleri ilave edip kavurmaya başlayın. Şeker ve tarçını ekleyin. Altın sarısı renk alana kadar kavurmaya devam edin. Kavrulan ekmekleri kase ya da kup bardaklara paylaştırın.

Labneyi, toz şekeri, kremayı ve vanilyayı pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Kuplara paylaştırdığınız pideli karışımın üzerine hazırladığınız kremayı dökün. Buzdolabında hafif donması için bir süre bekletin.

Dolapta beklettiğiniz tatlılarınızın üzerine soğuttuğunuz vişneli sosu ilave edin. Tekrar buzdolabına alın. Servisten birkaç dakika önce üzerini vişne taneleri ve taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

Soğuk olarak servis yapın.