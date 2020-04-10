Vişneli Bisküvi Tatlısı tarifi ve malzemeleri | Vişneli Bisküvi Tatlısı nasıl yapılır?
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde gelinler Vişneli Bisküvi Tatlısı konusunda hünerlerini sergileyecek. Günün sonunda kayınvalideler tarafından yapılacak olan oylamanın ardından en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Ekran başındaki izleyiciler Vişneli Bisküvi Tatlısı tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte Vişneli Bisküvi Tatlısı tarifi ve malzemeleri
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler haftanın finali öncesinde Vişneli Bisküvi Tatlısı yapacak. Ekran başında programı takip eden izleyiciler Vişneli Bisküvi Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki Vişneli Bisküvi Tatlısı nasıl yapılır?
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde Vişneli Bisküvi Tatlısı konusunda en başarılı tabağı ortaya koyan gelin haftanın finali öncesinde büyük avantaj yakalayacak. Peki Vişneli Bisküvi Tatlısı nasıl yapılır, İşte tarifi ve malzemeleri...
VİŞNELİ BİSKÜVİ TATLISI MALZEMELERİ
Tabanı için:
300 gr bisküvi
100 g tereyağı
4 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Kreması için:
300 g labne peyniri
1 çay bardağı toz şeker
200 ml krema (1 paket)
1 paket vanilya
Vişne sosu için:
300 g dondurulmuş vişne
5 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı nişasta
VİŞNELİ BİSKÜVİ TATLISI YAPILIŞI:
Vişneleri el blender’ı ile püre haline getirin. Şeker ve nişastayı ilave edip iyice karıştırın. Ocağa alın. Orta ateşte, sos kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alın, arada bir karıştırarak pürüzsüz bir sos haline gelene kadar kabuk bağlamadan soğutun.
Tereyağını bir tencerede eritin. Rondodan çekilmiş ekmekleri ilave edip kavurmaya başlayın. Şeker ve tarçını ekleyin. Altın sarısı renk alana kadar kavurmaya devam edin. Kavrulan ekmekleri kase ya da kup bardaklara paylaştırın.
Labneyi, toz şekeri, kremayı ve vanilyayı pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Kuplara paylaştırdığınız pideli karışımın üzerine hazırladığınız kremayı dökün. Buzdolabında hafif donması için bir süre bekletin.
Dolapta beklettiğiniz tatlılarınızın üzerine soğuttuğunuz vişneli sosu ilave edin. Tekrar buzdolabına alın. Servisten birkaç dakika önce üzerini vişne taneleri ve taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.
Soğuk olarak servis yapın.