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17.07.2020 - 15:07 |

Vizon nedir, nasıl bir hayvan? Nerede yetiştirilir?

Kuzey Yarım küreye has sansargiller ailesinden bir gelincik türü olan Vizon'lar kürkleri için yetiştirilir. Avrupa'da yaşayan vizonlar Mustela Luteola adı verilir. İspanya'da bir çiftlikte yetiştirilen 100.000'e yakın vizonun itlaf edilmesi kararının ardından vatandaşlar Vizon nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Vizon nedir?

Vizon nedir, nasıl bir hayvan? Nerede yetiştirilir?

Vizon nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İspanya'da bir çiftlikte 100 bine yakın vizonda korona virüs tespit edilmesinin ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada vizonların itlaf edileceği duyuruldu. Peki Vizon nedir, nasıl bir hayvandır? Nerede yetiştiriliyor?

VİZON NEDİR?

Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türü. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.

Vizon nedir, nasıl bir hayvan Nerede yetiştirilir

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